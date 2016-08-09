Ростовский суд сегодня рассмотрит апелляцию украинца Литвинова, осужденного в РФ к 8,5 годам тюрьмы

Как сообщает Радио Свобода, Литвинов был задержан летом 2014 года по обвинению в «незаконных методах ведения войны».

По утверждению Следственного комитета РФ, Литвинов в составе украинского добровольческого батальона «Днепр-1» якобы убил несколько десятков мирных жителей Луганской области.

25 ноября 2015 года обвинения в массовых убийствах с Литвинова было снято, но в то же время было возбуждено дело об ограблении. По версии следствия, он вместе с неизвестными военными отобрал у гражданина РФ Александра Лысенко два автомобиля.

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Адвокат Литвинова Виктор Паршуткин предоставил суду документы, согласно которым один автомобиль принадлежит жителю Луганской области и числится на данный момент в розыске, а второй до сих пор находится в Луганске и, по данным правоохранительных органов Украины, не был похищен.

«Но этим доводам защиты судом в приговоре не дано оценки, якобы их нет вообще», - указывает адвокат в апелляционной жалобе.

Паршуткин также заявляет, что в случае оставления приговора Литвинову в силе будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека.

Во время расследования этого дела его подвергали пыткам - адвокат

Одновременно Литвинов подал иск о компенсации морального вреда за содержание его в СИЗО по обвинению в массовых убийствах мирных жителей. В изоляторе украинец находился с августа 2014-го по июль 2015 года. За это он требует с России 3 300 000 рублей.

«Во время расследования этого дела его подвергали пыткам, установлено назначенной следователем психолого-психофизиологической экспертизой», - подчеркнул адвокат.