Суд на 2 месяца продлил арест подозреваемым в убийстве мэра Кременчуга Бабаева

Как передает корреспондент УНИАН, 8 августа Кобелякский районный суд (Полтавская область) продлил подозреваемым содержание под стражей, удовлетворив соответствующее ходатайство областной прокуратуры.

Как сообщал УНИАН, в Кременчуге вечером 11 февраля 2014 года неизвестный несколько раз выстрелил в судью Автозаводского райсуда Лободенка. Потерпевший скончался в больнице. Основная версия следствия - убийство в связи с профессиональной деятельностью.

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Утром 26 июля 2014 года застрелили мэра Кременчуга Бабаева.

По подозрению в причастности к убийству мэра были задержаны глава общественной организации «По вопросам противодействия коррупции» Крыжановский, директор местной телекомпании «Визит» Мельник и двое исполнителей убийства.

Известно, что судья Лободенко выносил решение о наложении ареста на часть имущества семьи Мельника и не рассмотрел дело до конца, поскольку был убит.

26 февраля в Кобелякском районном суде началось слушание дела об убийстве Бабаева и Лободенко.

1 августа адвокаты Мельника заявили об отводе судьям Кобеляцкого райсуда. Отвод был отклонен.