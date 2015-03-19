Высший спецсуд отказал в переносе суда по делу об убийстве мэра Кременчуга в Харьков

Как сообщил УНИАН адвокат потерпевших Анатолий Кононенко, сегодня суд отказал адвокатам обвиняемых в удовлетворении ходатайства об изменении региона подсудности.

"Продолжение рассмотрения дела об убийстве мэра Олега Бабаева и судьи Александра Лободенко назначено на 26 марта в Кобелякском районном суде", - сказал Анатолий Кононенко.

Читайте такжеПодозреваемому в убийстве мэра Кременчуга снова продлили арест на 2 месяца

Он также напомнил, что это уже вторая попытка адвокатов подозреваемых перенести слушание дела из Полтавской области в Харьковскую. "Первый раз подобное ходатайство суд рассматривал 2 марта. Тогда суд отказал в ходатайстве и распорядился продолжить рассмотрение дела в Кобеляках. Потом адвокаты нашли основания снова подать ходатайство. Сегодня суд принял по нему решение", - сказал представитель потерпевших.

Адвокат также напомнил, что дело по сути будет рассматривать суд присяжных в составе двух профессиональных судей и трех присяжных заседателей.

Как сообщал УНИАН, в Кременчуге вечером 11 февраля 2014 года неизвестный несколько раз выстрелил в судью Автозаводского райсуда Александра Лободенко, когда тот возвращался домой с работы. Пострадавший умер в больнице в ту же ночь.

26 июля 2014 года около 10.00 недалеко от собственного дома застрелили мэра Кременчуга Бабаева.