Савченко рассказала о "меню" своей голодовки

"Я думала уже сниматься (с голодовки), услышала, что есть три освобожденных человека, но не нашла этому подтверждения. Потому что говорила, что (буду голодать) до первых результатов", - заявила Савченко в эфире 112 канала в понедельник вечером, пишет Украинская правда.

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Депутат отметила, что, кроме воды, позволяет себе употреблять чай без сахара.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Савченко заявила, что объявляет голодовку, протестуя против "бездействия власти и мира" в вопросе освобождения украинских заложников.