Савченко рассказала о "меню" своей голодовки

20:44, 08 августа 2016
Общество
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Депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко заявила, что до сих пор продолжает голодовку в знак протеста против "бездействия власти и мира" в вопросе освобождения украинских заложников.

фото УНИАН

"Я думала уже сниматься (с голодовки), услышала, что есть три освобожденных человека, но не нашла этому подтверждения. Потому что говорила, что (буду голодать) до первых результатов", - заявила Савченко в эфире 112 канала в понедельник вечером, пишет Украинская правда.

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Депутат отметила, что, кроме воды, позволяет себе употреблять чай без сахара.

Как сообщал УНИАН, 2 августа Савченко заявила, что объявляет голодовку, протестуя против "бездействия власти и мира" в вопросе освобождения украинских заложников.

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