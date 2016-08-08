Савченко рассказала о "меню" своей голодовки
20:44, 08 августа 2016Общество
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Депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко заявила, что до сих пор продолжает голодовку в знак протеста против "бездействия власти и мира" в вопросе освобождения украинских заложников.
Савченко позволяет себе употреблять чай без сахара / фото УНИАН
"Я думала уже сниматься (с голодовки), услышала, что есть три освобожденных человека, но не нашла этому подтверждения. Потому что говорила, что (буду голодать) до первых результатов", - заявила Савченко в эфире 112 канала в понедельник вечером, пишет Украинская правда.
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Депутат отметила, что, кроме воды, позволяет себе употреблять чай без сахара.
Как сообщал УНИАН, 2 августа Савченко заявила, что объявляет голодовку, протестуя против "бездействия власти и мира" в вопросе освобождения украинских заложников.
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