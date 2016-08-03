Савченко начала бессрочную голодовку

Об этом УНИАН сообщила ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко.

«Да, Надя начала бессрочную голодовку, пока не возобновится обмен пленными и не будут освобождены наши ребята из российского плена», - сказала пресс-секретарь.

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Кроме того, сестра Надежды Савченко Вера на своей странице в Facebook отметила, что «к совместной борьбе за украинских политзаключенных в РФ уже подключаются заключенные люди по СИЗО в Украине. Присоединяются к голодовке Надежды».

Как сообщал УНИАН, вчера, 2 августа, Савченко заявила, что объявляет голодовку, протестуя против «бездействия властей и мира" по вопросу освобождения украинских заложников.