Правоохранители пресекли в Днепре незаконную добычу песка

Как сообщили 056.ua в пресс-службе УСБУ в Днепропетровской области, к причалу неоднократно швартовались баржи с незаконно добытым в Днепре песком. Это сырье предприимчивые жители Днепра использовали, как для производства кирпича так и продавали в розницу.

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«По заключению экспертов, ежемесячный доход злоумышленников составлял, в среднем, 1 млн грн. Во время обысков на территории причала сотрудники спецслужбы совместно с прокуратурой и полицией обнаружили 3,5 тыс. тонн нелегально намытого песка, специальную грузовую технику и оборудование. У дельцов изъята финансово-хозяйственная документация с доказательствами организации незаконного бизнеса», - отметили в ведомстве.