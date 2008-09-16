При невыясненных обстоятельствах погиб 10-классник в Житомире

В Житомирской школе при невыясненных обстоятельствах погиб десятиклассник.

Как сообщил журналистам и.о. начальника УМВД Украины в Житомирской области Сергей ТАЛЬКО, правоохранительные органы расследуют обстоятельства смерти школьника. При этом С.ТАЛЬКО призвал представителей СМИ давать объективную информацию об этой трагедии.

"В прошлую пятницу в одной из школ Житомира произошла трагедия, в результате которой погиб десятиклассник, и по факту которой сейчас ведется расследование", - сказал С.ТАЛЬКО. Он отметил, что в СМИ уже распространена неправдивая информация об этом случае.

Корреспонденты студии 1 плюс 1 на сайте zhitomir.info высказали несколько версий трагедии, согласно которым мальчика избили одноклассники или он упал с дерева и был смертельно травмирован.