В Днепропетровской области руководство ПТУ присвоило более 1 млн грн государственных средств

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления защиты экономики в Днепропетровской области.

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«В течение двух лет должностные лица ПТУ насчитывали стипендии студентам, которые, в действительности, существовали только на бумаге. Согласно штатному расписанию, в учебное заведение были зачислены 650 учеников, но фактически обучалось не более 100 человек. Однако в платежных ведомостях указывалось, что средства выплачиваются всем студентам», - говорится в сообщении.

Путем таких махинаций за два года злоумышленники присвоили более 1 млн грн.

Директору, его заместителю и двум бухгалтерам сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.