На Луганщине заочно будут судить "министра связи" и "главу агентства госреестра ЛНР"

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, указанные лица заочно обвиняются в содействии деятельности террористической организации "ЛНР" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), в совершении действий, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины), а также изменение границ территории или государственной границы Украины на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Максимальная санкция этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Читайте такжеВ Донецкой области будут заочно судить "замгенпрокурора ДНР"

Так, в период с ноября по декабрь 2014 года обвиняемые инициировали и дали согласие на назначение их на так называемые должности, которые они занимают и поныне.

Входя в руководящий состав террористической организации "ЛНР", обвиняемые организуют функционирование и деятельность самозванных органов исполнительной власти.

По данным на сайте "Совета министров ЛНР", "министром связи" является Михаил Сурженко.