В Украине завтра - мокрый снег

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. Дожди, в центральных областях и южной части местами с грозами, на Прикарпатье, Винницкой и Одесской областях сильные дожди, в Карпатах сильный дождь с мокрым снегом, лишь в восточной части без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в южной части и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на севере Левобережья и в Карпатах на поверхности почвы местами заморозки 0-2°, днем 8-13° тепла, в восточных областях 14-16°; в южной части ночью 9-14°, днем 17-22°, в Крыму 23-25°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

17-18 сентября - облачно с прояснениями. Временами дожди, в южной части с грозами, в северных областях небольшой дождь, в восточной части преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 5-10°, на юге 11-16°; днем 10-15°, в южных и восточных областях 15-20°, в Крыму, а 18 сентября и местами в южных областях 20-25°.

19-20 сентября - дожди, 19 сентября в южной части местами сильные, в западных, а днем 20 сентября и в северных областях небольшой дождь, лишь ночью 19 сентября в восточных областях без существенных осадков. Температура ночью 4-10°, днем 10-16°; в южной части и восточных областях ночью 8-14°, на Южном побережье Крыма до 17°, днем 13-19°, в Крыму до 21°.

В Киеве во вторник ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, утром и днем дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 6-8° тепла, днем 9-11°.

17-18 сентября - небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10°, днем 10-15°.

19-20 сентября - временами дождь, днем 20 сентября небольшой. Температура ночью 5-10°, днем 10-15°.