В "Борисполе" женщине на голову упала гранитная плитка: пострадавшая намерена судиться с аэропортом (видео)

Львовянка Галина Парибик с десятилетним сыном возвращались домой, в Афины, после отдыха в Украине, и уже в аэропорту стала жертвой некачественного строительства, передает ТСН.

Галина с ребенком зарегистрировались на самолет в Грецию, уже прошли паспортный контроль и направлялись к автобусу, который должен был отвезти их к самолету. И там на женщину упала часть плитки из здания аэропорта.

"Услышала сзади такой шум. Я думала, может что-то взорвалось. Меня так бросило вперед. Начался такой шум в голове. И когда я взялась за голову – все было в крови", - вспоминает женщина.

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В аэропорту рассказывают - пассажирке оказали на месте медицинскую помощь, отвезли в Институт нейрохирургии и бесплатно поселили в гостинице аэропорта.

"Ее обследовал нейрохирург. Была сделана томография. Паталогии не выявлено. Зашили рану, и пациентку отпустили из больницы – не госпитализировали", - рассказывает начальник медицинского пункта аэропорта "Борисполь" Наталья Черенок.

Потерпевшая рассказывает: представитель аэропорта предложил билеты в подарок, но она отказалась. Галина после инцидента написала заявление в полицию. Там ждут судебно-медицинскую экспертизу, чтобы по степени ее повреждений квалифицировать правонарушения.

В аэропорту говорят - сразу после происшествия приостановили эксплуатацию всех автобусных выходов на посадку, дополнительно закрепили покрытия лестниц. Здесь напоминают - терминал строили зарубежные подрядчики в условиях ограниченных сроков к "Евро-2012". Тогда генеральным подрядчиком выступила турецкая компания, а японская - отвечала за качество работ. Аэропорт уже обратился к японской стороне за объяснениями.

4 августа Галина прошла судмедэкспертизу. Она установила, что женщина получила легкие телесные повреждения.