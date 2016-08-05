Савченко: закон о свободном ношении оружия нужен, чтобы урегулировать ситуацию
03:17, 05 августа 2016Общество
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Народный депутат Надежда Савченко считает, что закон о свободном ношении оружия нужно принять для того, чтобы урегулировать ту ситуацию, которая есть сейчас.
фото: УНИАН
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.TV.
По ее словам, если не давать разрешения на свободное ношение оружия, то оно (оружие - ред.) не исчезнет из общества.
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Кроме того, она добавила, что если человек с легальным оружием совершает преступления, то он обязательно должна отбыть наказание.
"Есть такая военная поговорка. Если беспорядок нельзя остановить, то его надо возглавить. Поэтому закон об оружии сейчас в таком состоянии, что нам нужно возглавить то, что и так уже есть у людей на руках", - подчеркнула Савченко.
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