Савченко: закон о свободном ношении оружия нужен, чтобы урегулировать ситуацию

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.TV.

По ее словам, если не давать разрешения на свободное ношение оружия, то оно (оружие - ред.) не исчезнет из общества.

Читайте такжеПетиция о свободном владении оружием первой собрала 25 тысяч подписей

Кроме того, она добавила, что если человек с легальным оружием совершает преступления, то он обязательно должна отбыть наказание.

"Есть такая военная поговорка. Если беспорядок нельзя остановить, то его надо возглавить. Поэтому закон об оружии сейчас в таком состоянии, что нам нужно возглавить то, что и так уже есть у людей на руках", - подчеркнула Савченко.