Правительство поддержит перемены в ”Нафтогазе Украины”

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО не исключает изменения состава наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ялте после совещания по развитию энергетического комплекса Крыма.

Ю.БОЙКО отметил, что «Нафтогаз Украины» находится в сложном финансовом положении, но, тем не менее, свои основные функции как компания выполняет. «Ее финансовому оздоровлению будут способствовать ряд мер, которые согласованы с руководством правительства и встретили там понимание», - сообщил министр.

По его словам, одним из шагов станет изменение состава наблюдательного совета компании.