На Киевщине будут судить экс-главу Барышевской РГА с подчиненным за получение взятки в 200 тысяч
Прокуратурой Киевской области закончено досудебное расследование и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении бывшего председателя Барышевской районной государственной администрации и его подчиненного в деле о получении взятки.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
Бывший председатель и начальник юридического отдела райгосадминистрации получили от частного предпринимателя взятку в сумме 200 тысяч гривень за предоставление в аренду земельных участков под сельскохозяйственное производство сроком на 3 года.
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Их действия квалифицированы по ч.5 ст.27 (пособничество) и ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды служебному лицу) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.