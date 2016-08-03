На Киевщине будут судить экс-главу Барышевской РГА с подчиненным за получение взятки в 200 тысяч

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Бывший председатель и начальник юридического отдела райгосадминистрации получили от частного предпринимателя взятку в сумме 200 тысяч гривень за предоставление в аренду земельных участков под сельскохозяйственное производство сроком на 3 года.

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Их действия квалифицированы по ч.5 ст.27 (пособничество) и ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды служебному лицу) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.