Queen в Украине, или Как один неосторожный fuck может изменить твою жизнь

И опять Франчук борется со СПИДом

– Елена, возьмите, это вам харьковские студенты подарили! – зовет Павел Пиминов, преданный помощник своей шефини, и протягивает Елене Франчук большой фаллос из мочалки, вроде бы затянутый в презерватив. С надписью – condons = no problems. Елена быстро перехватывает подарок и давай фотографироваться с ним.

Да, пани Елена продолжает бороться со СПИДом в Украине. Она делает это разными методами: отремонтировала и содержит за свои средства клинику для больных ВИС/СПИД в Киеве, постоянно ведет информационную пропаганду, привлекает общественность. Но наибольший резонанс, а следовательно, очевидно, и эффект – от концертов звезд мирового уровня. Элтон Джон, Пол Маккартни, сейчас вот Queen.

Почему Queen привезли именно в Харьков? - Харьков считается наиболее студенческим городом в Украине. И, вообще, говорит Елена, нужно немного перебираться в регионы. А то все столица, да столица.

Организаторы концерта заверяют, что вчера были побиты сразу несколько рекордов. Концерт «Life must go on!» стал мощнейшим событием, посвященным борьбе со СПИДом в нашей стране, и одним из наиболее масштабных концертных событий в истории Украины. Концерт «Life must go on!» собрал больше трехсот тысяч человек.

– Во-первых, я счастлива тем, что погода хорошая, – на радостных эмоциях делится своими впечатлениями с УНИАН пани Елена. – Когда перед началом концерта начал накрапывать дождь, я подумала: «Боже, нет!». Атмосфера просто невероятная! Эту энергию от концерта невозможно было не почувствовать.

Елена хвастает, что ее волонтеры раздали больше тридцати тысяч презервативов.

– Но будем считать, что это 60 тысяч людей, – смеясь говорит она.

В столичной VIP-ложе - народная артистка Украины Могилевская, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Подкопаева, регионалы Богословская, Шуфрич, Коновалюк (оранжевым в эти дни, очевидно, не до рок-музыки, у них свое “show must go on”).

Ну, конечно, пара number one – Елена Франчук и Виктор Пинчук.

Не в обиду будь сказано харьковской аудитории, но судя по контингенту, который собрался вчера на концерт, там точно нужно проводить информационную политику не только по пользованию презервативом, но и по употреблению спиртных напитков, а за этим тянется много-много чего другого. Кто-то скажет, что в столице на каждом концерте пьяных хоть отбавляй, а я вам скажу, что харьковская аудитория выглядела куда хуже.

VIP-ложа харьковской «элиты» напомнила мне сельский клуб десятилетней давности . Добкин с Кернесом были похожи на блатных братков. Кстати, держались они порознь. Добкин тусовался преимущественно со своей женой, которая приплясывала, не выпуская сигарету из зубов.

Пол Роджерс – не Фредди Меркюри Концерт начался ровно в 19.30 и длился два часа 25 минут. Музыканты исполнили 28 песен и 2 инструментальные композиции .

– Нет, это не Queen, ну какой это Queen без Фредди Меркюри! – так говорило много людей, когда слышали, что эта британская рок-группа приезжает в Украину.

К сожалению, это так. Говорят, что тембр голоса Роджерса немного похож на тембр Меркюри. И правда что-то есть похоже, но ничего больше. Солист пытается уподобиться Фредди. Он ворует его манеру поведения – бегает по сцене со стойкой от микрофона, как это когда-то делал Меркюри, пытается апеллировать к публике. Фредди когда-то любил кричать со сцены, когда ему подпевали: «Beautiful». Тоже делал и Пол, но это выходило, мягко говоря, слабенько.

Публика оживала только под песни Фредди. А атмосферу, когда на больших экранах, которые были расположены на сцене и по ее сторонам, появлялся ТОТ, который изменил представление многих об этом мире, просто передать невозможно. Это была грусть, сожаление и радость в то же время.

Было впечатление, что все более счастливы были видеть на экране Меркюри, чем на сцене - Роджерса.

Аргументы Виктора Пинчука

– Ну как, понравилось тебе? – спрашивает меня Виктор Михайлович.

– Нет! – отвечаю. И рассказываю, почему. Пинчук активно убеждает, что в любом случае не стоит сравнивать этих двух людей. Потому что их априори сравнить невозможно. С этим я полностью соглашаюсь.

– Главная задача этого концерта, - говорит Пинчук, – это напомнить людям, что один какой-то неосторожный fuck может изменить всю твою жизнь. Может изменить, а может даже ее и завершить.

Здесь тоже можно с ним согласиться.

Ксения Лесив