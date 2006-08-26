В Крыму открывается сезон охоты на птиц

Сегодня в Автономной Республике Крым открывается сезон охоты на пернатую дичь.

Заниматься охотой могут те, у кого есть удостоверение охотника и контрольная карточка учета добытой дичи и нарушений правил охоты на охотничий сезон 2006 года с отметкой об уплате государственной пошлины. Охотников, нарушивших правила, ожидает наказание штрафом от 34 до 680 грн. или привлечение к уголовной ответственности, сообщает ЛІГАБізнесІнформ.

Охотиться на гусей (серого, белолобого большого, гуменника) разрешается до 27 января. До 1 января разрешена охота на уток (исключение составляют гоголь, чернеть белоглазая, савка, огарь, пеганка, гага обыкновенная, лутка, крохаль). Также можно охотиться на лысуху, камышницу, пастушка, куликов, кроме кулика-сороки, ходулочника, шилоклювку, кроншнепа, чибиса, авдотку, тиркушку, поручейника, камнешарку, черныша, перевозчика, фифи, зуйков: морского, малого, толстоклювого, галстучника и других птиц.

Каждый охотник в день имеет право отстрелить не более 3 гусей, 5 уток, 6 лысух, 3 пастушков, 4 камышниц, 10 куликов, 15 голубей, 15 перепелов, 3 серых куропаток и 3 фазанов.