Фигуранта "газового дела" Постного доставили в суд на "скорой"

Сейчас, как передает телеканал «112 Украина», карета «скорой помощи» находится возле здания суда.

Адвокаты Постного находятся возле «скорой», но самого фигуранта газового дела в зал суда пока не доставляют.

Сегодня в Апелляционном суде Киева состоится рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров САП по уголовному производству, открытому по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 255 «Создание преступной организации», ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением», ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 «Фиктивное предпринимательство» УК Украины, ст. 209 Уголовного кодекса Украины «Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем» по ключевому фигуранту по «газовому делу» Постному.

Как сообщал УНИАН, 20 июля Апелляционный суд должен рассмотреть апелляционную жалобу прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры на постановление судьи Соломенского районного суда Киева об избрании меры пресечения Постному.

Однако тогда он не появился в зале суда, поскольку, по словам его адвоката Виталия Сердюка, врачи решили, что Постный находится в "неконтактном состоянии" и нуждается в срочной госпитализации в больницу, где ему предоставляется неврологическая помощь.

Он подозревается в причастности к коррупционной схеме хищения газа в результате совместной деятельности с ОАО «Укргазвыдобування» (ст. 191 и ст. 255 УК Украины). САП требует увеличения размера залога до уровня, который будет соответствовать размеру убытков, причиненных государству вследствие коррупционной схемы, и гарантировать выполнение подозреваемыми своих процессуальных обязанностей.

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15 июня детективами НАБУ и прокурорами САП в рамках расследования коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого в рамках совместной деятельности с государственным предприятием «Укргазвыдобування», было совершено 37 обысков во Львове, Днепре и Киеве. В результате были задержаны 10 человек, подозреваемых в причастности к газовой схемы, среди которых и Постный.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней всего 10 подозреваемым. Суммарный размер залога - более 1 млрд грн.