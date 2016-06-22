Двое из десяти фигурантов "газового дела" Онищенко вышли из СИЗО под залог - СМИ

Речь идет о Валерии Постном и Олеге Рябошапке, сообщает телеканал "112 Украина".

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"Из Лукьяновского СИЗО вышли двое из десяти арестованных по делу о газовых схемах", которое ведет НАБУ, - это Валерий Постный и Олег Рябошапка. По словам адвокатов, за них был внесен залог, размер залога - 1,5 млн грн. Возможности пообщаться с мужчинами у журналистов и их адвокатов не было, потому что под СИЗО их ждали сотрудники НАБУ. Они посадили их в машину и увезли в неизвестном направлении. От комментариев сотрудники НАБУ отказались”, - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней всем 10 подозреваемым в причастности к преступной схеме хищения газа украинской добычи, которые были задержаны 15 июня.

15 июня детективами НАБУ и прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры в рамках расследования коррупционной схемы по перепродаже газа, добытого в рамках совместной деятельности с государственным предприятием «Укргазвыдобування», было проведено 37 обысков во Львове, Днепре и Киеве. В результате были задержаны 10 человек, подозреваемых в причастности к газовой схемы.

16 июня руководитель САП Назар Холодницкий зарегистрировал в Верховной Раде согласованное с генеральным прокурором представление о даче согласия на задержание и арест народного депутата Александра Онищенко как одного из организаторов хищения государственного газа.

По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. Из которых 1,6 млрд - это средства, полученные в результате перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия. 1,3 млрд грн - это неоплаченная сумма ренты за пользование недрами.