В ГПУ обещают до 15 августа представить "полную картину" убийства адвоката Грабовского

Об этом в эфире Эспрессо.TV сказал заместитель генерального прокурора, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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"Убийство адвоката Грабовского раскрыто. В понедельник, 1 августа, мы передадим материалы адвокатам и двум подозреваемым для ознакомления и передачи обвинительного акта в суд. Я обещал предоставить обществу полную картину причин, следствий, заказчиков этого преступления. В силу объективных причин это затянулось", - сказал Матиос.

Матиос анонсировал, что до 15 августа, в частности, будут обнародованы материалы оперативных съемок по этому делу.

Как сообщалось 25 марта, адвокат российского ГРУшника Александра Александрова Юрий Грабовский был застрелен в заброшенном бывшем колхозном саду в 27 км от г. Жашков в Черкасской области. Один из подозреваемых в организации его исчезновения задержан и арестован, ведется следствие.