Преступление со "зловещим оттенком": Матиос пообещал рассказать о мотивах убийства Грабовского в течение недели

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Убийство Грабовского имело достаточно зловещий оттенок, но с Божьей помощью нам удалось раскрыть это убийство, и я думаю, что на протяжение недели мы открыто, публично, с максимальным предоставлением видео, видео-, не фотоматериалов, предоставим общую законченную картину того, что произошло, причин, условий и самое главное - мотивов убийства Грабовского", - сказал Матиос.

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Как сообщалось 25 марта, адвокат российского ГРУшника Александра Александрова Юрий Грабовский был застрелен в заброшенном бывшем колхозном саду в 27 км от г. Жашков в Черкасской области. Один из подозреваемых в организации его исчезновения задержан и арестован, ведется следствие.