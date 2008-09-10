Эксперт увидел, что Украина 8 месяцев демонстрирует доверие Кабмину

Существенное увеличение депозитов в украинских банках является позитивным антиинфляционным сигналом.

Об этом в комментарии УНИАН заявил координатор экономических программ Школы политической аналитики при Национальном университете «Киево-Могилянская Академия» Сергей КИСЕЛЁВ.

«Существует тенденция к значительному росту депозитов – за первые 8 месяцев почти на 57 млрд. грн. (за аналогичный период в прошлом году – на 49 млрд.). Причем более быстрыми темпами растут депозиты населения – только за лето они выросли на 14,1 млрд. грн. Увеличение сбережений может свидетельствовать о повышении уровня доверия украинцев к экономической политике государства, о постепенном снижении инфляционных ожиданий населения», – считает эксперт.

«Впервые за последние два года в Украине в июле-августе 2008 г. – два месяца подряд – наблюдалась дефляция, то есть общее снижение потребительских цен. Хотя частично это было обусловлено сезонными факторами, однако все указывает, что снижению цен также способствовало антиинфляционное сотрудничество правительства, Нацбанка, Госрезерва и Антимонопольного комитета», - сказал эксперт.

По мнению экономиста, «в действиях государства наблюдаются и первые признаки создания стратегической основы для снижения инфляционных рисков в будущем». Таким признаком он, в частности, считает пакет законов по поддержке животноводства, который правительство направляет в парламент. «Учитывая существующий дефицит мяса в Украине, - это важно», - сказал С.КИСЕЛЁВ.

Экономист также отмечает торможение в августе роста цен производителей промышленной продукции. “Если в предыдущие месяцы цены производителей росли на 3-6% ежемесячно, то в августе – на 1,8%. Причем наибольший рост цен производителей зафиксирован прежде всего в экспортных отраслях (в частности, в металлургии, химической промышленности), которые не имеют значительного влияния на внутренний потребительский рынок. А вот цены производителей в нефтепереработке и в мясной промышленности даже снизились”, - констатировал эксперт.

Хотя в сентябре в Украине снова ожидается инфляция, она будет невысокой, существенно ниже, чем в конце 2007 – начале 2008 года, прогнозирует эксперт.

По мнению С.КИСЕЛЁВА, несмотря на определенные инфляционные риски (в частности, возможность девальвации гривни, дальнейшую неопределенность с мировыми ценами на энергоносители, увеличение доходов населения из-за перехода бюджетников на Единую тарифную сетку) ценовая ситуация остается контролируемой. “По крайней мере до конца года, пока не определится цена на газ для Украины на следующий год”, - предполагает он.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики, в Украине в августе к июлю 2008 года зафиксирована дефляция на уровне 0,1%, в августе с.г. к августу 2007 года инфляция составила 26%.

С начала текущего года (август с.г. к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 14,8%. Индекс потребительских цен за январь-август 2008 года, по сравнению с соответствующим периодом 2007 года, увеличился на 26,4%.