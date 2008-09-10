Пожар на донецкой шахте: горняков выводят на поверхность

В Донецкой области на шахте им. Абакумова сегодня в 07.48 начался пожар.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы, возгорание случилось на верхней приемной ходке первого западного конвейерного уклона, у пласта М2.

В шахте находился 81 человек, по данным горноспасателей, угрозы их здоровья нет, они находятся далеко от пожара и выводятся на поверхность. По состоянию на 11.00 пожар все еще не был окончательно потушен.