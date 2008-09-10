Пожар на донецкой шахте: горняков выводят на поверхность
11:19, 10 сентября 2008Общество
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Под землей находился 81 человек
В Донецкой области на шахте им. Абакумова сегодня в 07.48 начался пожар.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы, возгорание случилось на верхней приемной ходке первого западного конвейерного уклона, у пласта М2.
В шахте находился 81 человек, по данным горноспасателей, угрозы их здоровья нет, они находятся далеко от пожара и выводятся на поверхность. По состоянию на 11.00 пожар все еще не был окончательно потушен.
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