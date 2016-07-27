Украина остановила действие соглашения с РФ о сотрудничестве в сфере молодежной политики

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление "О прекращении действия соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области молодежной политики" было принято на заседании правительства.

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Как отметил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, "после начала вооруженной агрессии РФ против Украины де-факто было прекращено какое-либо сотрудничество Министерством молодежи и спорта с соответствующими структурами РФ в области молодежной политики".

"Поскольку вооруженная агрессия продолжается, существует необходимость привести фактическое положение к юридическому", - пояснил Жданов.