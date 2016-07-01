Решение о продлении санкций против РФ впервые опубликовали на русском

"1 июля 2016 года ЕС продлил срок действия экономических санкций, касающихся отдельных секторов российской экономики, до 31 января 2017 года", - говорится в сообщении на официальном сайте Совета ЕС.

Соответствующее сообщение опубликовала и внешнеполитическая служба ЕС, которая недавно открыла веб-представительство на русском языке, пишет Европейская правда.

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Отмечается, что русский не является официальным языком Европейского союза.

По данным издания, до сих пор Совет ЕС не публиковал русский перевод санкционным решениям, которые принимались из-за действий РФ.

Решение о санкциях против Сирии и других государств также не дублируются их языками на сайтах ЕС, а публикуются только официальные языки Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз утвердил принятое ранее решение еще на полгода продлить экономические санкции против России, принятые из-за ее действий в Украине.