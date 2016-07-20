Порошенко поручил предоставить охрану руководителю "Украинской правды" Притуле – Цеголко

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в "Tвиттере". "Президент проводит совещание с силовиками. Поручил предоставить охрану Алене Притуле", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, Павел Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Притуле, но ее в машине не было. Полиция квалифицирует гибель Шеремета как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. Журналист последние 5 лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", был ведущим на радио "Вести".