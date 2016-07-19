Представители почти всех сил в Раде предлагают разрешить священникам богослужение в больницах

Текст законопроекта размещен на сайте парламента. Его авторами являются 21 депутат из "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Самопомочи", Радикальной партии, "Оппозиционного блока", групп "Видродження", "Воля народа" и внефракционных.

Законопроектом предлагается определить, что душпастырская опека – деятельность в учреждениях здравоохранения священнослужителей (капелланов), уполномоченных религиозными организациями, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке, направленная на обеспечение религиозных и духовных потребностей пациентов, членов их семей, а также работников учреждений здравоохранения.

Вместе с тем проектом закона предлагается предусмотреть право пациента, находящегося на стационарном лечении в заведении здравоохранения, на допуск к нему других медицинских работников, членов семьи, опекуна, попечителя, нотариуса и адвоката, лиц, осуществляющих благотворительную деятельность (волонтеров, представителей благотворительных, общественных, религиозных организаций), а также священника (капеллана) для осуществления душпастырской опеки, в том числе путем отправления богослужения и религиозного обряда.

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Закон предлагается дополнить новой статьей 242 "Душпастырская опека в сфере здравоохранения", согласно которой государство способствует обеспечению свободы совести и вероисповедания, гармонизации государственно-конфессиональных отношений, координации межконфессионального сотрудничества и развития душпастырской опеки в сфере здравоохранения, которая направлена на обеспечение религиозных и духовных потребностей пациентов, членов их семей, а также работников учреждений здравоохранения всех форм собственности и подчинения, что является составной частью комплексного подхода к охране здоровья.

Для координации мероприятий душпастырской опеки в медучреждениях центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере здравоохранения, создает совещательный орган – Душпастырский совет, в состав которого включаются представители заинтересованных религиозных управлений и центров, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законом порядке.

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В законопроекте отмечается, что священнослужители (капелланы) могут осуществлять свою деятельность на волонтерских началах или на общественных началах. Учреждения здравоохранения имеют право принимать на работу для осуществления душпастырской опеки священнослужителей (капелланов), которые прошли специальную подготовку, отбор и уполномочены религиозными организациями.