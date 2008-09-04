Кабмин решил построить окружные дороги вокруг 31 города
05:05, 04 сентября 2008Общество
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Об этом сообщил министр транспорта
Кабинет министров Украины принял решение построить окружные дороги вокруг 31 города, лежащего на автомобильных дорогах государственного значения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ.
По его словам, соответствующим решением, принятым на сегодняшнем заседании правительства, вносятся изменения в Государственную программу развития автомобильных дорог на 2007-2011 годы.
“Мы вокруг 31 города построим окружную дорогу, чтобы разгрузить от транзитного транспорта большие города”, - сказал министр и добавил, что, в частности, это Луцк, Донецк и Днепропетровск.
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