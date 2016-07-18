Возле Днепра собираются построить "социальный" рынок из демонтированных киосков-нарушителей

Людям, которые сейчас продают свой товар прямо посреди улиц Днепра, хотят предложить места в рядах социальных рынков, которые будут безопаснее стихийной торговли. Первый такой рынок из планируемых 30 хотят открыть уже в октябре. Об этом заявил начальник управления рекламы и торговли Днепровского горсовета Руслан Мороз, сообщили в пресс-службе.

Читайте такжеВ Днепре явка избирателей составила 26,03%, в Ивано-Франковской области - 37,83% - данные ЦИКПо словам Руслана Мороза, сейчас в горсовете разрабатывается проект, согласно которому во всех районах города недалеко от привычных мест стихийной торговли б0удут выделяться площадки, на которых за коммунальные средства обустроят прилавки для торговцев.

Планируется, что за место на таком социальном рынке торговцам нужно будет платить ориентировочно до 20 гривень ежедневно.

Кроме того, уже следующим летом Днепр может получить еще один рынок социального направления. Его хотят создать из ларьков-нарушителей, которые после демонтажа стали не нужны своим владельцам.

Начальник управления рекламы и торговли также рассказал, что за последние пять месяцев с улиц Днепра убрали около 300 киосков-нарушителей. Сейчас более сотни из них остаются стоять на штрафплощадке – предприниматели не торопятся забирать их оттуда по разным причинам.

«Сейчас дорабатывается законопроект, который будет вынесен на сессию горсовета. Он позволит определять такие киоски ничейными и ставить на баланс городской общины. А дальше уже использовать их по назначению», - рассказал Руслан Мороз.

Одним из вариантов использования сооружений он назвал создание масштабного социального рынка, который разместят за пределами Днепра.