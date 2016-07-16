Глава СБУ о "крестном ходе": Тем силам, которые не желают Украине добра, нужен Франц Фердинанд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совместном брифинге с руководством Нацполиции сегодня в Киеве.

«Риск (дестабилизации ситуации в связи с проведением «крестного хода» - УНИАН), откровенно, есть», - заявил Грицак.

«Тем силам, которые не желают Украине добра, нужен Франц Фердинанд, который послужил первопричиной начала Первой мировой, но я не буду нагнетать ситуацию, поскольку есть несомненное право верующих Украины на свободное вероисповедание», - отметил председатель СБУ.

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«Я хочу подчеркнуть, что СБУ делает все возможное, чтобы понимать ситуацию, связанную с событиями и с «крестным ходом», и отслеживает ситуацию по тем группам или структурам, которые заинтересованы в дестабилизации или в возможности использования «крестного хода» для дестабилизации ситуации в нашем государстве», - сказал Грицак.

Как сообщалось, в начале июля в Тернопольской и Донецкой областях стартовал «крестный ход за мир», организованный Украинской православной церковью Московского патриархата. Участники хода в конце июля планируют прибыть в Киев.

11 июля председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал правоохранительные органы не допустить провокаций в Киеве со стороны некоторых участников «крестного хода».