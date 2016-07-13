ФСБ-шные попы прикрывают рясами кремлевские проекты по дестабилизации Украины - нардеп

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт", заместитель председателя Комитета по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский во время выступления в сессионном зале.

"Если крестный ход, о котором так много говорят, предназначен для того, чтобы объединить страну, если этот крестный ход обязан и призван молиться за мир, то почему он не обращается к кремлевским властителям и к кремлевским стенам, откуда исходит угроза миру в Украине, Европе и в целом мире?" - подчеркнул Еленский.

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"Если она проходит за объединение украинцев, то почему она проходит под колорадскими лентами, которые стали символом кровопролития в Украине? Если это шествие за мир в Украине, то почему она проходит под портретами людоеда и украинофоба Николая II? Если это шествие за объединение, то почему они клеймят как безблагодатных миллионы украинцев, которые верят в Иисуса Христа, а не в "русский мир?", - заметил народный депутат "Народного фронта".

Виктор Еленский отметил, что крестный ход московского патриархата "никогда не сказал слова о тех, кто сегодня пытает украинцев-католиков, кто пытает украинцев, не относящихся к МП".

"Если Украина хочет быть государством, а не территорией, она должна защитить себя в том числе и от ФСБешних попов, в том числе и от тех, кто прикрывает под рясами кремлевские проекты", - подытожил Еленский.