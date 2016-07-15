В МИД отреагировали на теракт во Франции: Сегодня Украина – это Ницца

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в связи с террористическим актом в Ницце.

МИД выразил глубокие соболезнования и поддержку правительству и народу Франции, родным и близким погибших и пострадавших в результате теракта.

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«Превратив празднование по случаю национального праздника Французской Республики в кровавую трагедию, террористы посягнули на святое для каждого француза и пренебрегли наивысшей ценностью – человеческой жизнью. Украина категорически осуждает любые проявления терроризма и призывает международное сообщество дать решительный отпор любым проявлениям насилия и ненависти, которые несут в себе эти преступления», - говорится в заявлении.

В МИД подчеркивают, что ни один причастный к этому теракту «не должен избежать справедливого наказания».

«Обращаемся сегодня к французскому народу, который в течение последних лет претерпел ужасных потерь от рук террористов – Украина сегодня с вами. Украинцы вместе с вами оплакивают невинных жертв жестокого террора. Эта трагедия является общей болью Украины и Франции. Сегодня Украина – это Ницца», - заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, в Ницце в результате теракта во время празднования Дня взятия Бастилии погибли по меньшей мере 84 человека. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что в результате теракта один гражданин Украины погиб, еще один ранен.