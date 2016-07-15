Луценко анонсировал завершение военной экспертизы по Иловайской трагедии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время выступления в парламенте.

Луценко напомнил, что Главной военной прокуратурой осуществляется досудебное расследование уголовного производства, в котором "кроме других событий театра боевых действий, исследуются обстоятельства и причины Иловайской трагедии, которая имела место в августе 2014 года".

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"Органы прокуратуры, насколько это разрешено Уголовным процессуальным кодексом, максимально открыты и прозрачны для общества в части освещения хода и результатов расследования производств, особенно таких резонансных, как это", - сказал генпрокурор.

По его словам, сейчас на завершающем этапе находится проведение судебной комплексной комиссионной военной экспертизы, заключение по которой ожидается в первой половине августа.

"На основе документов эксперты установили, кто и как командовал войсками на данном направлении. Кто отдавал приказы и кто не отдал жизненно необходимых приказов. Эксперты завершают свою работу ", - добавил Луценко.

Как сообщалось, в конце августа 2014 года после ожесточенных боев бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области.

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Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы. Украинские военные понесли значительные потери. По официальным данным, погибли 366 украинских военных, получили ранения 249, 128 взяты в плен и 158 пропавших без вести.

Вместе с тем парламентская ВСК по расследованию трагедии оценивает общие потери украинских войск в 1 тыс. человек. Кроме того, силы АТО за время боев под Иловайском потеряли военной техники почти на 300 млн грн. По информации военной прокуратуры, общее количество боевиков и войск РФ во время боев под Иловайском превышала 16 тыс. человек.