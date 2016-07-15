Посольство Украины во Франции открыло "горячую линию" из-за теракта в Ницце

Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.

Граждане Украины могут узнавать о своих родных и близких по телефону горячей линии украинского посольства во Франции: +33 1 43 06 07 37.

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В посольстве отмечают, что на данный момент гражданство погибших и раненых в теракте уточняется. Также действует горячая линия центральной больницы Ниццы: 04 93 72 22 22.

Министерство иностранных дел Франции в связи с терактом в Ницце открыло горячую линию для иностранцев и их семей: +33 1 43 17 56 46.

Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. В результате теракта в Ницце погибли более 77 человек.