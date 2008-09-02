Ющенко обсудит с вице-президентом США перспективы энергетики

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обсудит с вице-президентом США Диком ЧЕЙНИ вопрос перспектив развития украинско-американского сотрудничества в области энергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА на брифинге для прессы.

Она напомнила, что в четверг, 4 сентября, в Украине будет находиться с визитом Д.ЧЕЙНИ.

Во время рабочего ужина Президента Украины с вице-президентом США планируется обсудить ряд важных аспектов украинско-американских взаимоотношений.

В ходе обсуждения вопроса сотрудничества в области энергетики речь будет идти, в частности, о создании двусторонней группы по вопросам энергетической безопасности и о перспективах развития трехстороннего сотрудничества между Украиной, Европейским Союзом и США в области энергетики.

Также, по словам И.ВАННИКОВОЙ, речь будет идти о состоянии и перспективах развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами, в том числе оказание технической помощи со стороны США.