Рада переименовала ряд населенных пунктов в трех областях и Коминтерновский район Одесской области
11:15, 14 июля 2016Общество
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Верховная Рада приняла постановление о переименовании некоторых населенных пунктов Николаевской, Одесской, Харьковской областей и Коминтерновского района Одесской области (№4907).
Коминтерновский район Одесской области переименовали в Лиманский район / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовал 231 народный депутат из 335, зарегистрированных в сессионном зале.
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В постановлении говорится о переименовании двух поселков в Николаевской области, одного села в Харьковской области, а также поселка городского типа Коминтерновское Коминтерновского района Одесской области, название которого меняется на Доброслав.
Кроме того, Коминтерновский район Одесской области переименовывается в Лиманский район.
Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
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