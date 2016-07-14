Рада переименовала ряд населенных пунктов в трех областях и Коминтерновский район Одесской области

Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовал 231 народный депутат из 335, зарегистрированных в сессионном зале.

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В постановлении говорится о переименовании двух поселков в Николаевской области, одного села в Харьковской области, а также поселка городского типа Коминтерновское Коминтерновского района Одесской области, название которого меняется на Доброслав.

Кроме того, Коминтерновский район Одесской области переименовывается в Лиманский район.

Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.