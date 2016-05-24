"Кто-то работает, кто-то протестует": Медведев ответил на протест МИД Украины из-за поездки в оккупированный Крым (видео)

Это произошло в Ялте во время его выступления на форуме "Единой России", передает ТАСС.

"Наши соседи уже успели выразить свой протест по поводу приезда председателя правительства в один из регионов нашей страны. Бывает... Каждый занимается своим делом: кто-то работает, кто-то протестует", - заявил Медведев.

Читайте такжеУ Путина отказались комментировать жалобы крымчан на низкие пенсииРанее Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с несогласованным с украинской стороной пребыванием председателя российского правительства Дмитрия Медведева на суверенной территории Украины в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и г. Севастополь.

Напомним, Медведев 22-24 мая находится во временно оккупированном Крыму. В частности, в Феодосии он посетил музей Ивана Айвазовского. Как сообщают СМИ, на улице к нему обратились пенсионеры, возмущенные слишком маленькими выплатами. Медведев отметил, что "денег нет", а поднимать выплаты правительство планирует "по всей стране, не в отдельном регионе". Он сказал крымским пенсионерам: "Держитесь здесь!", и пожелал им здоровья.