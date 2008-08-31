При получении 2,5 тыс. долларов задержали директора лицея

В Енакиево Донецкой области во время получения взятки задержали директора одного из местных лицеев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, 15 тысяч гривен директор требовала и получила от частного предпринимателя за разрешение на аренду помещения, находящегося на балансе лицея. Во время получения части средств в размере 2,5 тысячи долларов в своем служебном кабинете директора лицея задержали работники правоохранительных органов. В отношении нее по материалам УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области прокуратура г. Енакиево возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 368 (взяточничество) Уголовного кодекса Украины.