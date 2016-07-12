В Днепре двое сотрудников ГАИ признаны виновными за совершение преступлений против автомайдановцев в 2014 году

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области, в ходе следствия установлено, что с целью незаконного привлечения к административной ответственности активистов массовых мирных акций протеста Автомайдана начальник отдела областного ГАИ дал подчиненным указание составить протоколы о якобы нарушениях активистами Правил дорожного движения. «При этом выяснилось, что один из инспекторов отказался исполнять этот приказ руководства, зато другой сотрудник фальсифицировал протоколы от имени отказавшегося», - говорится в сообщении прокуратуры.

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Суд признал виновным начальника отдела областного ГАИ в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.343 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения) и назначил ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

За совершение уголовного правонарушения по ч.1 ст.366 УК Украины (служебный подлог), инспектор дорожно-патрульной службы ГАИ, согласно приговору суда, заплатит штраф в размере 4,25 тыс. грн. Также его лишили права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.