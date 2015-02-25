На Львовщине открыли дело на инспекторов ГАИ, блокировавших выезд активистов на Майдан

В Львовской области начато расследование действий работников ГАИ, которые препятствовали мирным протестам активистов объединений «Автомайдан» и «Евромайдан» и блокировали выезд автотранспорта с целью участия в акциях в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Львовской области, 25 февраля прокуратурой Львовской области начато уголовное производство по ч. 1 ст. 365 УК Украины, по факту превышения служебных полномочий работниками УГАИ ГУ МВД Украины в Львовской области во время мирных акций протеста участников «Автомайдана» и «Евромайдана».

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В частности, речь идет о препятствовании инспекторами движению автобусов и других транспортных средств активистов Революции Достоинства.

С целью детального изучения всех обстоятельств совершения этого уголовного преступления прокуратура области обратилась к гражданам с просьбой сообщать известные им факты неправомерных действий работников ГАИ во время указанных событий в 2013-2014 годах.