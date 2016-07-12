Инструкторы ФБР обучат спецназовцев НАБУ способам "зачистки"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НАБУ, перед началом тренировок инструкторы ФБР проверили уровень физической и огневой подготовки специалистов Управления спецопераций Бюро, отметили высокий уровень навыков и профессионализма украинских спецназовцев.

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«Тренировки продлятся 10 дней, 8 из которых будут проходить на военном полигоне. Вместе со спецназовцами НАБУ перенимают опыт американских коллег и работники спецподразделения КОРД Национальной полиции», - говорится в сообщении.

В НАБУ напомнили, что этот учебно-тренировочный курс проходит при поддержке Посольства США в Украине в рамках Меморандума о взаимопонимании между НАБУ и ФБР, подписанного в конце июня 2016 года.