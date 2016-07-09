ГПСУ приостановила пропуск автомобилей в КПВВ "Каланчак" на админгранице с оккупированным Крымом
Государственная пограничная служба информирует, что на контрольном пункте "Каланчак" на административной границе с оккупированной территорией АР Крым не осуществляется оформление транспортных средств.
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Причиной этого пограничное ведомство называет то, что временно не работает база данных фискальной службы.
В связи с этим ГПСУ принимает необходимые меры по перенаправлению движения автомобилей, чтобы не допустить скопления транспорта.
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Служба просит граждан учесть указанную информацию и выбирать другие контрольные пункты въезда-выезда, в частности КПВВ "Чаплинка", для пересечения админграницы с АР Крым.
О возобновлении движения на КПВВ "Каланчак" будет сообщено дополнительно.
ГНСУ отмечает, что движение граждан, следующих в пешем порядке, в "Каланчаке" не останавливалось.