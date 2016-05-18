"Чонгар" на границе Херсонской области с оккупированным Крымом восстановил работу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины, данный пункт пропуска прекратил пропуск пешеходов и автомобилей в 13:00, в связи с проведением мероприятий, посвященных 72-й годовщине депортации крымских татар.

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"В непосредственной близости от КПВВ сегодня проходил митинг, посвященный годовщине депортации. Чтобы обезопасить участников мероприятия и полностью исключить возможность провокаций, было принято решение остановить пропуск на время проведения митинга. В 17:30 движение через пункт пропуска было полностью восстановлено", - сообщает пресс-служба ведомства.

За четыре с половиной часа перед КПВВ в очереди собралось до 30 автомобилей, после митинга их довольно быстро пропустили через границу.

В Госпогранслужбе отмечают, что пункты пропуска "Каланчак" и "Чаплынка" весь день работают в штатном режиме.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области перед пунктом пропуска "Чонгар" на границе с оккупированным Крымом сегодня прошел митинг, посвященный годовщине депортации крымских татар. Участники развернули огромные флаги крымскотатарского народа и Украины, перекрыв приграничную зону пропуска. Перед пунктом пропуска была оборудована сцена, на которой выступали представители Меджлиса крымскотатарского народа и активисты гражданской блокады Крыма.