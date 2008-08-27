Тимошенко призналась, что лечит глаза в Швейцарии

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО подтверждает информацию о своем лечении в Швейцарии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«На самом деле проблема есть, она связана со зрением, ничего другого», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время премьер-министр пошутила, что «огласила кастинг для поиска собаки-поводыря».

«Буду смотреть – какие там кадровые расстановки в Секретариате, может там среди них найду что-то», - рассмеялась она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что стоимость ее лечения в Швейцарии находится в пределах ее личной декларации о доходах, а также декларации ее мужа. «Там все в порядке», - заверила глава правительства.