В центре Киева проходит митинг против уголовного преследования патриотов

Как передает корреспондент УНИАН, в начале акции присутствующие почтили минутой молчания погибших бойцов АТО.

Выступая перед собравшимися, народный депутат из фракции «Самопомощь» Егор Соболев назвал недопустимыми действия власти, которая «с тех или иных причин удается под разными предлогами до уголовного преследования патриотов и людей, которые принимали участие в АТО».

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Политик напомнил, что 2 июля, в субботу, был создан штаб спасения патриотов. Он также подчеркнул на необходимости всех сознательных граждан объединяться, а воинов АТО еще больше укреплять свое батальйонне братство.

«Сегодня нам необходимо объединиться для спасения тех, кто спасал и спасает Украину», - подчеркнул Соболев.

Акция проходит без нарушения общественного порядка. На Майдане дежурят около 20 сотрудников патрульной полиции.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Апелляционный суд Киева избрал личное поручительство народных депутатов Украины Егора Соболева, Андрея Лозового, Семена Семенченко, Игоря Мосийчука и других мерой пресечения бывшему начальнику штаба батальона «Айдар» Валентину Лихолиту. Его подозревают в организации банды и разбойных нападениях.