В Одесской области на пляже убили женщину

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело женщины примерно 50-ти лет обнаружено на одном из пляжей на берегу Черного моря, недалеко от города Черноморска 4 июля.

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На место прибыла оперативно-следственная группа. При обследовании выкопанного трупа установлено, что у него вскрыта брюшная полость.

«По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Личности убитой и подозреваемых устанавливаются», - добавили в главке.