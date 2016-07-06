В Одесской области на пляже убили женщину
22:02, 06 июля 2016Общество
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Труп обнаружили отдыхающие, заметив торчащую из песка руку.
В Одесской области на пляже убили женщину / Одесский обозреватель, Игорь Потапов
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело женщины примерно 50-ти лет обнаружено на одном из пляжей на берегу Черного моря, недалеко от города Черноморска 4 июля.
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На место прибыла оперативно-следственная группа. При обследовании выкопанного трупа установлено, что у него вскрыта брюшная полость.
«По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Личности убитой и подозреваемых устанавливаются», - добавили в главке.
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