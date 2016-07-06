Кобзон говорит, что не знаком с Онищенко

Российский певец Иосиф Кобзон не знаком с украинским нардепом Александром Онищенко. Об этом Кобзон заявил ТСН.

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На вопрос журналиста, встречался ли он с украинским нардепом, Кобзон переспросил: "А кто это такой Александр Онищенко?". А на уточняющий вопрос добавил: "Я его не знаю, и ни с кем не встречался".

"Такого не было, конечно, это все неправда, как всегда", - резюмировал Кобзон.

Сегодня сообщалось, что народный депутат Александр Онищенко, который сбежал из Украины, пытается добиться аудиенции в администрации президента России Владимира Путина. Издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственный источник сообщило, что посредником между АП России и Онищенкоможет стать певец Иосиф Кобзон, с которым депутат встречается сегодня в Москве.

Как сообщал УНИАН, Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Его подозревают в создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргазвыдобування". По предварительным данным, в результате применения этой газовой схемы стране был нанесен ущерб на 3 млрд грн. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий уже подписал соответствующее постановление ВР.