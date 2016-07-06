Онищенко через Кобзона пытается получить "крышу" в Москве – СМИ

Об этом сообщил информированный источник ZN.UA.

Отмечается, что в качестве посредника между АП России и Онищенко может выступить певец Иосиф Кобзон, с которым депутат встречается сегодня в Москве.

"Сегодня Онищенко встречается с Кобзоном, который должен завести его в администрацию президента РФ", - сказал собеседник издания.

С кем именно добивается встречи Онищенко, источник не сообщил.

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Как сообщал УНИАН, Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Онищенко. Его подозревают в создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

По предварительным данным, в результате применения этой газовой схемы стране был нанесен ущерб на 3 млрд грн. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий уже подписал соответствующее постановление ВР.