Протестующие под Кабмином и ВР озвучили свои требования

Об этом заявил главы Федерации профсоюзов Украины Геннадий Осовой на брифинге в Кабинете министров, посвященном результатам переговоров между правительством и представителями митингующих.

“Что касается требований - в первую очередь нужно поднять минимальную заработную плату к объективному уровню. На сегодняшний день это 3057 грн, которые необходимо платить и государству, и частному сектору экономики”, - сказал он.

В свою очередь, министр социальной политики Андрей Рева, присутствовавший на брифинге, подчеркнул, что правительство и профсоюзы находятся на финальном этапе переговоров о новом генеральном соглашении, которое будет предусматривать тарифную сетку, учитывающую повышение реальных доходов населения.

Читайте такжеАкция против повышения коммунальных тарифов: Гройсман и представители протестующих "нашли общий язык"

Кроме того, Рева отметил, что правительство готовит пакет законопроектов о детенизации экономики в целом и заработных плат в частности.

“По оценкам экономических экспертов, 40% экономики Украины находится в тени. Если нам удастся уменьшит ее на 10% - это 200 млрд грн, которые можно направить на повышение уровня жизни населения”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле зданий Кабинета министров и Верховной Рады началась всеукраинская акция профсоюзных объединений против повышения коммунальных тарифов.

Премьер-министр Владимир Гройсман провел встречу с руководством Федерации профсоюзов. По ее результатам пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук сообщил, что встреча была «продуктивной» и стороны «нашли общий язык».

В акции принимают участие от 5 до 12 тыс. человек.

По данным Госстата, средняя заработная плата штатного работника в Украине в 2015 году выросла на 30%, а реальная – уменьшилась на 10% по сравнению с 2014 годом. Индекс реальной заработной платы в марте 2016 года впервые за два года превысил показатель предыдущего года и по сравнению с мартом 2015 года составил 101,6%.

Верховная Рада Украины 25 декабря 2015 года приняла Закон Украины о государственном бюджете на 2016 год с дефицитом 3,7% ВВП и доходами 595 млрд грн. Согласно документу, прожиточный минимум в Украине с 1 января 2016 года установлен на уровне 1330 грн, с 1 мая – 1399 грн, с 1 декабря – 1496 грн. Размер минимальной зарплаты: с 1 января – 1378 грн, с 1 мая – 1450 грн, с 1 декабря – 1550 грн. В то же время, как отмечают эксперты, реальный прожиточный минимум в Украине в два раза выше установленного – от 2,4 до 2,7 тыс. грн.