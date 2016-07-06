Под Кабмином и Радой началась акция профсоюзов против повышения коммунальных тарифов

Как передает корреспондент УНИАН, к зданиям Кабинета министров и Верховной Рады стягиваются несколько тысяч человек.

Акция проходит мирно. Вместе с тем, движение по центральной улице правительственного квартала - улице Грушевского - затруднено. Представители органов правопорядка наблюдают за ситуацией.

Глава Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой сказал, что власть должна решить проблему тарифов и повысить заработную плату.

"Сегодня нас позвало в поход дело тарифов. Мы вынудим правительство и парламент разобраться в тарифах. Мы сегодня передадим свои требования и предложения премьер-министру Владимиру Гройсману, и депутатам. Депутаты не должны идти на каникулы, пока они не решат этот вопрос. Мы готовы блокировать Верховную Раду", - сказал Осовой

"Заработная плата должна быть поднята до уровня фактического прожиточного минимума. Минимальная зарплата должна составлять 3 тысячи гривень, средняя – 8-10 тысячи гривень. Тогда нам будут не страшны тарифы", - добавил глава Федерации профсоюзов.

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Среди профсоюзов на акции присутствовали "Профсоюз работников Академии наук Украины", "Киевский профсоюз работников образования и науки", "Профсоюз пищевиков Киевщины" и многие другие.

Как сообщал УНИАН, 26 февраля 2015 года Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла постановление, которым предусмотрела поэтапное повышение в Украине тарифов на электроэнергию для населения.

С 1 апреля 2015 года стоимость электроэнергии значительно выросла, при этом норма льготного потребления была снижена до 100 кВт-ч для всех граждан, включая жителей многоквартирных домов, в которых установлены электрические плиты. На сегодня тариф при потреблении до 100 кВт-ч составляет 0,57 гривни, от 100 до 600 кВт-ч – 0,99 гривни и более 600 кВт-ч – 1,56 гривни.

Следующее повышение тарифа на электроэнергию произойдет с 1 сентября 2016 года и 1 марта 2017 года.

Кроме того, 27 апреля Кабинет министров Украины, как и планировал, установил единую цену на газ для населения на уровне 6 879 гривень за тысячу кубометров. Как тогда отметил глава правительства Гройсман, установление единой цены на газ почувствуют только те, кто наживался на разнице в ценах. При этом он напомнил, что общий объем средств, потраченных на компенсацию разницы между рыночной ценой на газ и ценой его фактической реализации, уже достиг порядка 50 миллиардов долларов.

Одновременно Кабинет министров дополнительно выделил 5,3 миллиарда гривень на субсидии в текущем году, чтобы покрыть подорожание газа для получателей субсидий в связи с установлением единой цены. Таким образом, на субсидии в 2016 году будет выделено в общей сложности более 40 миллиардов гривень. Этой суммы, как отмечают в правительстве, хватит для того, чтобы покрыть расходы на газ малообеспеченным гражданам.

Также НКРЭКУ, на фоне установления с 1 мая единой цены на природный газ для населения в 6 879 гривень/тысяча кубометров, повысила с 1 июля тарифы на централизованное теплоснабжение и горячую воду в Украине в среднем на 75-90%.