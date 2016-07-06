В плену боевиков на Донбассе остаются 111 украинцев – Геращенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила в комментарии журналистам первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

«После освобождения Ивана Безъязыкова на оккупированных территориях, в соответствии с информацией Службы безопасности Украины, которой мы пользуемся, остается 111 граждан Украины. Это гражданские и военные», - сказала она.

Геращенко отметила, что для того, чтобы освободить человека, необходимо установить его местонахождение. «Две ключевые проблемы: во-первых, боевики не дают нам такой информации. Мы по крохам собираем ее. И знаем сейчас местонахождение всего нескольких десятков людей», - сказала она.

Геращенко также добавила, что на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске 4 июля украинская сторона подняла вопрос местонахождения заложников, которые, «по нашей информации, были переведены на минувшей неделе из бывшего помещения Службы безопасности Украины в Донецке в СИЗО». «И даже на этот вопрос нам боевики не дали точного ответа», - подчеркнула первый вице-спикер.

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Она также напомнила о работе по освобождению украинских политзаключенных, которые находятся на территории Российской Федерации.

Геращенко подчеркнула, что для освобождения заложников подключаются все возможные каналы. В частности, накануне глава Администрации президента Борис Ложкин в Ватикане передал Папе Римскому списки украинских заложников, которых удерживают на оккупированном Донбассе и в тюрьмах России, с просьбой оказать содействие в их освобождении, отметила она.

Как сообщал УНИАН, 5 июля был освобожден полковник Вооруженных сил Украины Безъязыков, который находился в плену боевиков на Донбассе с августа 2014 года.